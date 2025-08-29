Abone ol: Google News

Hentbol Kadınlar Süper Kupa yarı final maçları Ankara'da oynanacak

Hentbolda yeni sezonun kadınlardaki ilk kupası; "Süper Kupa" heyecanı hafta sonu iki gün THF Tesisleri'nde yaşanacak.

Yayınlama Tarihi: 29.08.2025 15:21
Hentbol Kadınlar Süper Kupa yarı final maçları, Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) açıklamasına göre, yeni sezonun kadınlardaki ilk kupası; "Süper Kupa" heyecanı hafta sonu iki gün THF Tesisleri'nde yaşanacak.

Maçlar TRT Spor Yıldız ve TRT Tabii Platformu'ndan canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI

Yarın:

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor

18.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Finale yükselen takımlar, 31 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Hentbol Kadınlar Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

