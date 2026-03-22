Hentbol Milli Takımı, Romanya engelini aşarak 3. tura yükseldi

Hentbol Milli Takımı, Romanya karşısında ilk maçı 5 farkla kaybetmesine rağmen, rövanşı 6 farkla kazanarak elemelerde 3. tura yükseldi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 37-32 kaybettiği 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçının rövanşında Romanya'yı 37-31 yenerek tur atladı.
MİLLİLER SON SANİYE GOLÜYLE TURU KAPTI
Romanya'nın Buzau kentindeki Romeo Lamandi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 21-16 önde geçen Türkiye, Koray Ayar'ın bitime 2 saniye kala attığı golle sahadan 6 farkla galip ayrıldı.
Eşleşmenin Bolu'daki ilk karşılaşmasını 5 farkla kaybeden ay-yıldızlılar, gol averajıyla eleme 3. turuna yükselerek Norveç'in rakibi oldu.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, mayıs ayında oynanacak Norveç eşleşmesini de geçerse 2027 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)