Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, alkol alıp kavgaya karıştı

Mersin'i ayağa kaldıran görüntüler...

CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in, Mersin’de marina bulunan Kale Restaurant’ta yemek yedi.

Burada alkol alan Tuncer, bir kavga ile gündeme geldi.

İKİ KİŞİ İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Serkan Tuncer’in restoranda aşırı alkollü olduğu öne sürüldü.

Aynı mekânda bulunan Emre Çağrı Keçeci ve Duygu Keçeci ile başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü iddia edildi.

KORUMASI MÜDAHALE ETTİ

Olay sırasında, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in koruması Cüneyt’in müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Korumanın müdahalesinin ardından Emre Çağrı Keçeci ile arkadaşı Serhat Sunay’ın kendilerini savunmaya çalıştığı ifade edildi.

BELEDİYE BAŞKANINI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Öte yandan olay yerinde bulunan görgü tanıklarının aktardıklarına göre kavganın büyümesiyle ortam tamamen kontrolden çıktı.

Arbede sırasında Serhat Sunay’ın, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’i etkisiz hale getirerek kavgayı sonlandırdığı öne sürüldü.

BİRDEN FAZLA SUÇ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında daha önce “kasten yaralama” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarına ilişkin iddiaların da gündeme geldiği belirtildi.

ALİ MAHİR BAŞARIR'A YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a olan yakınlığı ile biliniyor.

Siyaset kulislerine göre iki isim sık sık bir araya geliyor.