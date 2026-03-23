Manchester City, Arsenal'i yenerek kupaya uzandı

İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e zaferi getiren golleri 60 ve 64. dakikalarda Nico O'Reilly kaydetti.

CITY, 9. KEZ KUPAYI KALDIRDI

Son 10 yılda Lig Kupası'nı 5 kez kazanan Manchester City, toplamda ise 9. kez bu kupayı kaldırmayı başardı.

ARSENAL'İN LİG KUPASI LANETİ SÜRÜYOR

Bu kupayı son olarak 1993'te kazanan Arsenal, son 4 finalini kaybetti.