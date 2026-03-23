Manchester City, Arsenal'i yenerek kupaya uzandı

Manchester City, İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i 2-0 mağlup etti.
İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e zaferi getiren golleri 60 ve 64. dakikalarda Nico O'Reilly kaydetti.
CITY, 9. KEZ KUPAYI KALDIRDI
Son 10 yılda Lig Kupası'nı 5 kez kazanan Manchester City, toplamda ise 9. kez bu kupayı kaldırmayı başardı.
ARSENAL'İN LİG KUPASI LANETİ SÜRÜYOR
Bu kupayı son olarak 1993'te kazanan Arsenal, son 4 finalini kaybetti.
