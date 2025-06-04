İran'da katıldığı yarışta kaza geçiren Mustafa Ayyorkun vefat etti

AA & Ensonhaber

Spor Toto Bisiklet Takımı'nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, İran'da yaşamını yitirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mustafa Ayyorkun'un İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında yaşanan bir kazada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi.

"BİSİKLET CAMİAMIZA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Açıklamada, şöyle denildi: