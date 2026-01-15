Ersin Destanoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda şampiyonluk sezonuna dair içinde ukde kalan bir konuyu ilk kez dile getirdi.

Genç kaleci, şampiyonluk sonrası kendisiyle ilgili oluşturulan algının kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Bu hep içimde kalmıştır, bugün söyleme ihtiyacı duydum" ifadelerini kullandı.

"ERSİN'E RAĞMEN ŞAMPİYON OLUNDU"

Şampiyon oldukları sezonu hatırlatan Ersin, bir gün sonra sosyal medyada ortaya atılan "Ersin'e rağmen şampiyon olundu" algısına tepki gösterdi.

Destanoğlu, "Bir sezonda 37 maç oynamış bir kaleciye rağmen bir takım şampiyon olamaz. 'Rağmen' kelimesi çok ağır. Şampiyon uyanmışım, ertesi gün bir yöneticimizin beni Twitter'da paylaşmak zorunda kaldığını görüyorum. Bu kimsenin yaşamak isteyeceği bir durum değil" dedi.

"37 MAÇ OYNAMIŞ BİR FUTBOLCUYA RAĞMEN BİR TAKIM NASIL ŞAMPİYON OLUR"

O dönemin zorluklarına da değinen Ersin, pandemi şartlarında sürekli testlere girdiklerini, maç temposunun ve belirsizliğin ciddi bir stres yarattığını vurguladı.

"Her gün test, üç günde bir maç… 37 maç oynamışım, İzmir'de şampiyon olmuşuz. Buna rağmen böyle bir algıyla uyanmak beni çok düşündürdü" ifadelerini kullandı.

Genç kaleci, sözlerini "Özellikle kaleci mevkisinde 37 maç oynamış bir futbolcuya rağmen bir takım nasıl şampiyon olur, bunu gerçekten anlamıyorum" diyerek tamamladı.