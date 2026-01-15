Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Katar ekibi Al-Sailiya, daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor formalarını da giyen 35 yaşındaki Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı transfer etti.

KATAR'DA KALDI

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, orta saha oyuncusunun takım formasıyla fotoğrafı ile "Hoş geldin Belhanda" mesajı yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Belhanda, son olarak bir diğer Katar temsilcisi Al-Shamal'ın formasını giyiyordu.