İtalyan atlet, Dünya Oyunları'nda baygınlık geçirdikten sonra hayatını kaybetti

İtalyan atlet Mattia Debertolis, Çin'de düzenlenen Dünya Oyunları sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Uluslararası Oryantiring Federasyonu'nun (IOF) internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Mattia Debertolis, 8 Ağustos'ta Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 12. Dünya Oyunları sırasında oryantiring orta mesafe yarışmasında baygınlık geçirdi. Çin'in önde gelen sağlık kuruluşlarından birinde acil tıbbi müdahaleye rağmen 12 Ağustos'ta hayatını kaybetti.
"TARİFSİZ ÜZÜNTÜYÜ KELİMELERLE ANLATAMAM"
Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) Başkanı Tom Hollowell, şu ifadeleri kullandı:
Bu trajik can kaybının yarattığı tarifsiz üzüntüyü kelimelerle anlatamam.
29 yaşındaki İtalyan sporcunun ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.