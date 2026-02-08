Abone ol: Google News

Johannes Hoesflot Klaebo, 6. olimpiyat altın madalyasını aldı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon kategorisinde Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, altın madalya kazandı.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 16:02
  • Johannes Hoesflot Klaebo, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda erkekler 10+10 kilometre skiatlon dalında altın madalya kazandı.
  • Norveçli kayakçı, yarışı 46 dakika 11 saniye ile tamamladı ve kariyerindeki 6. olimpiyat altın madalyasını aldı.
  • Fransız Mathis Desloges ve Norveçli Martin Loewstroem Nyenget sırasıyla gümüş ve bronz madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın ikinci gününde kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Son dünya şampiyonasını 6 altın madalyayla tamamlayan Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, Milano-Cortina 2026'ya da zaferle başladı.

6. OLİMPİYAT ALTIN MADALYASINI ALDI

Yarışı 46 dakika 11 saniyeyle rakiplerinin önünde bitiren Norveçli kayakçı, kariyerinin 6. olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

Fransız Mathis Desloges, 2 saniye farkla gümüş, Norveçli Martin Loewstroem Nyenget ise liderin 2.1 saniye gerisinde bronz madalya elde etti.

