Johannes Hoesflot Klaebo, 6. olimpiyat altın madalyasını aldı

- Johannes Hoesflot Klaebo, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda erkekler 10+10 kilometre skiatlon dalında altın madalya kazandı.
- Norveçli kayakçı, yarışı 46 dakika 11 saniye ile tamamladı ve kariyerindeki 6. olimpiyat altın madalyasını aldı.
- Fransız Mathis Desloges ve Norveçli Martin Loewstroem Nyenget sırasıyla gümüş ve bronz madalya kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın ikinci gününde kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.
Son dünya şampiyonasını 6 altın madalyayla tamamlayan Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, Milano-Cortina 2026'ya da zaferle başladı.
6. OLİMPİYAT ALTIN MADALYASINI ALDI
Yarışı 46 dakika 11 saniyeyle rakiplerinin önünde bitiren Norveçli kayakçı, kariyerinin 6. olimpiyat altın madalyasına ulaştı.
Fransız Mathis Desloges, 2 saniye farkla gümüş, Norveçli Martin Loewstroem Nyenget ise liderin 2.1 saniye gerisinde bronz madalya elde etti.