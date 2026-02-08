ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı rahat geçti

- ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında sahasında Nesibe Aydın'ı 81-63 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında ÇBK Mersin ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 81-63'lük skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Orkun Yurttaş, Ömer Sarı, Yasin Alkan
ÇBK Mersin: Sinem Ataş 7, Allen 9, Burke 13, Esra Ural Topuz 4, Iagupova 7, Manolya Kurtulmuş 15, Büşra Akbaş 9, Juskaite 12, Geiselsoder 5, Asena Yalçın, Ayşenaz Harma, Eslem Güler
Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 14, Pelin Gülçelik 3, Green 20, Yağmur Önal 4, Melike Yalçınkaya, Turner 4, Derin Yaya, Büşra Akgün 3, Aysude Torcu
1. Periyot: 21-18
Devre: 48-34
3. Periyot: 63-49