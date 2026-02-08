ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı rahat geçti

Abone ol: Google News

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 81-63 yendi.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 17:10
  • Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip maçı rahat bir şekilde kazandı.
  • Karşılaşmada Allen, Burke ve Manolya Kurtulmuş, Mersin ekibine önemli katkılar sağladı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ömer Sarı, Yasin Alkan

ÇBK Mersin: Sinem Ataş 7, Allen 9, Burke 13, Esra Ural Topuz 4, Iagupova 7, Manolya Kurtulmuş 15, Büşra Akbaş 9, Juskaite 12, Geiselsoder 5, Asena Yalçın, Ayşenaz Harma, Eslem Güler

Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 14, Pelin Gülçelik 3, Green 20, Yağmur Önal 4, Melike Yalçınkaya, Turner 4, Derin Yaya, Büşra Akgün 3, Aysude Torcu

1. Periyot: 21-18

Devre: 48-34

3. Periyot: 63-49

