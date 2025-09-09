Kadınlar Klasik Yay Milli Takımı, dünya 6'ncısı oldu

Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Gwangju kentindeki organizasyonda kadınlar klasik yay kategorisinde takım müsabakaları yapıldı.

6. OLDULAR

Elif Berra Gökkır, Dünya Yeniyat ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Milli Takımı, sıralama turunu bin 985 puanla 6. tamamladı.

Milliler, bu sonuçla 2024 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Turnuvası'nda elde ettikleri bin 978 puanlık Türkiye rekorunu da geliştirmiş oldu.

Dünya Okçuluk Şampiyonası, 12 Eylül'de sona erecek.