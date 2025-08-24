Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 65'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne 74'ü başpehlivan olmak üzere 1730 pehlivan katıldı.

Kurtdere Er Meydanı'nda gerçekleşen güreşlerde baş boyunda Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Mustafa Taş ile Ali Gürbüz'ü yenen Orhan Okulu finalde karşılaştı.

ALTIN KEME ORHAN OKULU'NUN

Orhan Okulu, final müsabakasında rakibi Mustafa Taş'ı yenerek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın etkinlikte yaptığı konuşmada, ata sporunun daha yukarıya çıkarılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri verildi.