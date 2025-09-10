La Vuelta bisiklet yarışı İsrail'e karşı protestolar sebebiyle bir kez daha tamamlanmadı

İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın 16. etabının heyecanı yaşandı.

La Vuelta'nın 16. etabının geçtiği ülkenin kuzeyindeki Galiçya bölgesinde yarışın bitiş yeri olan Mos Castro de Herville kasabasında gerçekleşen gösteriler nedeniyle yarış, bitişe 8 kilometre önce sona erdirildi.

PROTESTOLAR DEVAM ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech" adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos'tan bu yana İspanya içindeki tüm etaplarda yaptıkları gösterileri bugün de sürdürdü.

İsrail'in işgal altındaki Gazze topraklarında işlediği soykırımı protesto eden binlerce kişi, bisiklet yarışının geçtiği güzergah boyunca eylem yaptı.

Filistin bayrakları sallayan kalabalık, "Bu bir savaş değil, soykırım", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Yarışın sonlarına doğru bisikletçilerin geçtiği güzergahta bir ağacın devrildiği görülürken, bitiş çizgisi yakınlarında parkura giren İspanyollar eylemlerine devam etti.

"GENEL KLASMAN DERECELERİ BİTİŞ ÇİZGİSİNE 8 KİLOMETRE KALA BELİRLENECEK"

La Vuelta Genel Direktörü Javier Guillen, "Yarışı engelleyen bir protesto nedeniyle etap birincisi ve genel klasman dereceleri bitiş çizgisine 8 kilometre kala belirlenecek." açıklamasını yaparak, yarışın bugünkü etabının bitiş çizgisine 8 kilometre kala sonlandırıldığını duyurdu.

YAŞANANLAR

La Vuelta'nın 3 Eylül'de Bilbao kentinde yapılan 11. etabı da Filistin'e destek veren ve İsrail'i protesto eden gösterilerin yoğunluğundan güvenlik gerekçesiyle bitişe 3 kilometre kala bitirilmişti.

İki gün önce yine Galiçya'dan geçen La Vuelta'nın 15. etabının başlarında yarış parkuruna giren bir gösterici, iki bisikletçinin (İspanyol Javier Romo ve Belçikalı Edward Planckaert) düşmesine neden olmuş, Filistin destekçisi aktivistler ayrıca yarışı canlı veren radyo kanalını hackleyerek müzik yayını yapmıştı.

Yarışın 15. etabındaki eylemlerde 10 kişinin kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirilmişti.

14 EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

İsrail karşıtı gösterilerin damga vurduğu La Vuelta, 14 Eylül'de başkent Madrid'de sona erecek.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşlarının Madrid'deki yarışta protestolarını daha da güçlü yapması bekleniyor.

ALBARES GÖSTERİLERİ SAVUNMUŞTU

Diğer yandan İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını bugün yürürlüğe sokan İspanya'da Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail takımının yarış dışı bırakılmasından yana olduğunu açıklamış, Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego da yarış boyunca yapılan İsrail karşıtı gösterileri savunmuştu.

"Israel-Premier-Tech" takımı ise gelen baskılar üzerine güvenlik gerekçesiyle takımdaki bisikletçilerin kıyafetlerinde yazan İsrail yazısını kaldırmıştı.