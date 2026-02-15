Lisa Vittozzi, altın madalya kazandı

- Lisa Vittozzi, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda biatlon kadınlar 10 kilometre takip yarışında altın madalya kazandı.
- Bu zaferiyle Vittozzi, İtalya'nın biatlon branşındaki ilk olimpiyat şampiyonu oldu.
- Norveçli Maren Kirkeeide gümüş, Fin Suvi Minkkinen ise bronz madalyanın sahibi oldu.
İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 9. gününde biatlon kadınlar 10 kilometre takip yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.
İtalyan Lisa Vittozzi, 30 dakika 11.8 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı.
Vittozzi, İtalya'nın biatlon branşındaki ilk olimpiyat şampiyonu oldu.
KÜRSÜDE YER ALAN İSİMLER
Norveçli Maren Kirkeeide, 28.8 saniye geride gümüş, Fin Suvi Minkkinen ise 34.3 saniye farkla bronz madalyaya ulaştı.