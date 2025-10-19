Abone ol: Google News

Mete Gazoz, Dünya Kupası Finalleri'nde 4. oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Çin'de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası'nın final ayağında 4. oldu.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 13:28
  • Milli okçu Mete Gazoz, 2025 Hyundai Dünya Kupası Finalleri'nde 4. oldu.
  • Mete, yarı finalde Brady Ellison'a, bronz maçında ise Thomas Chirault'a yenildi.
  • Türkiye'yi mutlu eden tek madalya, erkekler makaralı yayda birinci olan Emircan Haney'den geldi.

Çin'de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası'nın final ayağında heyecan yaşandı.

Nanjing kentindeki organizasyonun son gününde erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, yarı finalde ABD'li rakibi Brady Ellison'a 6-2'lik skorla kaybetti.

4. BİTİRDİ

Bronz madalya karşılaşmasında da Fransız Thomas Chirault'a 7-1 yenilen Mete, klasik yay finallerini 4. tamamladı.

TEK MADALYA EMİRCAN'DAN

Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'nin tek madalyasını erkekler makaralı yayda birinci olan Emircan Haney elde ederken kadınlar makaralı yayda yarışan Hazal Burun, çeyrek finalde elendi.

