Metodej Jilek, altın madalyanın sahibi oldu 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler 10 bin metre kategorisinde Çek Metodej Jilek, altın madalya elde etti.

Jilek, bu sonuçla oyunlardaki ikinci madalyasını aldı.

Polonyalı Vladimir Semirunniy gümüş, Hollandalı Jorrit Bergsma ise bronz madalya aldı. İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 7. gününde sürat pateni erkekler 10 bin metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı. Bu kategoride Çek Metodej Jilek, 12 dakika 33.43 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Jilek, 5 bin metre yarışındaki ikinciliğinin ardından oyunlardaki ikinci madalyasını aldı. KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER Polonyalı Vladimir Semirunniy'in 5.65 saniye geride gümüş madalya elde ettiği yarışta Hollandalı Jorrit Bergsma ise 7.05 saniye farkla bronz madalyanın sahibi oldu.

