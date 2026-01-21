Milli atıcılar, sezona Almanya'da başlayacak

- Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenecek H&N Kupası'nda yarışacak.
- 2026 yılının ilk uluslararası atıcılık organizasyonu olan bu turnuva, 25 Ocak Pazar günü sona erecek.
- Türkiye'yi temsil edecek milli atıcılar, turnuvada boy gösterecek.
Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek H&N Kupası'nda mücadele edecek.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre atıcılıkta 2026 yılının ilk uluslararası organizasyonu Münih'te düzenlenecek.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK İSİMLER
H&N Kupası'nda bugün başlayacak müsabakalar, 25 Ocak Pazar günü sona erecek. Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek atıcılar şöyle:
Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Mustafa İnan, İsmail Keleş, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, Mert Nalbant, Galip Berat Afal, Yusuf Karabina, Damla Köse, Elif Berfin Altun, Elif Duygu Eren Kotoş ve Şule Nur Tekeli