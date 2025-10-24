Milli cimnastikçi Adem Asil dünya 2'ncisi oldu

- Milli cimnastikçi Adem Asil, Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş madalya kazandı.
- Cakarta'da yapılan finalde Adem, 14.566 puanla ABD'li rakibinin arkasında ikinci oldu.
- Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası'nı Adem'in kazandığı tek madalyayla tamamladı.
Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Adem Asil, erkekler bireysel halka aletinde gümüş madalya kazandı.
Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı.
ABD'Lİ WHITTENBURG'UN ARKASINDA 2. OLDU
Elemelerde 14.466 puan toplayarak 4'üncü sıradan finale yükselen Adem, 14.566 puanla ABD'li Donnell Whittenburg'ün (14.700) arkasında 2'nciliği elde etti.
2022'DEN SONRA BİR MADALYA DAHA
26 yaşındaki milli cimnastikçi, halka aletinde 2022'deki dünya şampiyonasında kazandığı altın madalyadan sonra bu kez gümüş madalya aldı.
Türkiye Milli Takımı, Adem'in podyumuyla 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı tek madalyayla tamamladı.