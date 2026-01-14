Tottenham, Conor Gallagher'ı renklerine bağladı

- Tottenham, Atletico Madrid'den Conor Gallagher'ı transfer etti.
- Gallagher ile uzun süreli bir sözleşme imzalandı.
- Transferin 35 milyon sterlin bedelle gerçekleştiği belirtildi.
İngiltere ekibi Tottenham, İspanya'nın Atletico Madrid takımından orta saha oyuncusu Conor Gallagher'ı kadrosuna kattı.
Tottenham Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.
BONSERVİSİ 35 MİLYON STERLİN
İngiltere basınında, transferin 35 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
CHELSEA ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Daha önce altyapısında yetiştiği Chelsea'de forma giyen Gallagher, 2024'te 33 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
Atletico Madrid'de 77 maçta görev yapan İngiliz milli oyuncu, 7 gol kaydetti.