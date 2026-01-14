Fenerbahçe'de Anthony Musaba sakatlandı

- Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlandı.
- Musaba'nın yerine 23. dakikada Mert Müldür oyuna girdi.
- Sakatlık haberi, Fenerbahçe'ye ilk yarıda kötü bir sürpriz oldu.
Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda 2. Lig takımı Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi.
Bu müsabakanın ilk yarısında konuk takım Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlık geçiren yeni transfer Anthony Musaba, oyuna devam edemedi.
MERT MÜLDÜR OYUNA GİRDİ
Fenerbahçe'de sakatlanan Musaba yerine 23. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.