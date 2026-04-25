Milli cimnastikçiler, altın madalya hedefiyle güç depoluyor

Bulgaristan'da 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, antrenör Erdoğan Kapucu yönetiminde çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Milli takımın Murat Canbaş Cimnastik Salonu'ndaki antrenmanını ziyaret eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine, takımın çalışmalarını planlamalar dahilinde sürdürdüğünü söyledi.

"MADALYAYA GİDEN YOLUN BİR BASAMAĞIDIR"

Bu yıl katılacakları uluslararası müsabakalarda madalya hedefinin yanı sıra final sayısının da önemli olduğunu belirten Çelen, "Her final, madalyaya giden yolun bir basamağıdır." dedi.

"HAYALİMİZ ARTIK GERÇEK OLMAYA ÇOK YAKIN"

Türk cimnastiğinin son yıllardaki yükselişine dikkati çeken Çelen, şöyle devam etti:

Olimpiyat oyunlarında altına göz koymuş bir federasyonuz çünkü geçmişte hep çok yaklaştık ama bazı anlarda madalyayı ucundan kaçırdık. Artık o eşiği geçmek istiyoruz. Tarihimizde Ferhat Arıcan Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya aldı. Paris Olimpiyatları’nda finallerde çok kritik anlarda madalyayı kaçırdık ama artık orada kalmak istemiyoruz. İnanıyorum ki bu sefer o madalya Türkiye'ye gelecek. Olimpiyatta altın madalya için mücadele eden seviyeye geldik. Hayalimiz artık gerçek olmaya çok yakın.

"TÜRK CİMNASTİĞİNİN LOKOMOTİFİ"

Suat Çelen, Artistik Erkek Milli Takımını, "Türk cimnastiğinin lokomotifi" olarak nitelendirerek, "Bütün jenerasyonu yukarı doğru çeken, standardı belirleyen ve uluslararası arenada Türkiye'yi en üst seviyede temsil eden bir yapıdan bahsediyoruz." dedi.

"TAKIMIN ATMOSFERİ GERÇEKTEN ÇOK İYİ"

Sporcuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelen, "Takımın atmosferi gerçekten çok iyi. Sporcuların motivasyonu, çalışma isteği ve disiplini beni çok mutlu etti. Gerçekten çok üst düzey sporcularımız var. Dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında artık her zaman altın madalyanın güçlü adayları olarak görülüyorlar." ifadelerini kullandı.

"GİTTİĞİMİZ HER ORGANİZASYONDAN MADALYAYLA DÖNÜYORUZ"

Suat Çelen, cimnastikteki diğer başarılardan da bahsederek, "Kadın milli takımımız İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Ritmik cimnastik takımımız Avrupa Kupası'na hazırlanıyor. Aerobik cimnastik milli takımımız ise Japonya'dan iki madalyayla döndü. Gittiğimiz her organizasyondan madalyayla dönüyoruz." diye konuştu.

"SPOR ALIŞKANLIĞI EDİNDİĞİNİZ ZAMAN HİÇ KİMSENİN AKLINDA KÖTÜ ŞEYLER OLMAZ"

Sporun sağlığa ve geleceğe yapılan yatırım olduğuna işaret eden Çelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yavrularımızın okul ile ev arasındaki o boşluğunu dolduramazsak başka alışkanlıklar edinmeye çalışıyorlar. Aileler çocuklarını spor salonlarına göndermeli. Bu alışkanlığı küçük yaşta edindirebilirlerse sosyalleşme ve arkadaşlık ruhu kazanır, kötü alışkanlıkları da edinmemiş olur. Spor alışkanlığı edindiğiniz zaman hiç kimsenin aklında kötü şeyler olmaz. Tablettir, bilgisayar gibi alışkanlıklardan da uzaklaşmış olurlar.

Çelen, çocuklara sporu sevdirmeyi ve bunu yaşam tarzı haline getirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.