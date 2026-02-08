Thomas Reis: Performansımız nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum

Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını dile getiren Thomas Reis şunları söyledi:

"Sonuç sebebiyle değil, performansımız nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Trabzonspor hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz birçok şeyi eksik yaptık. İyi oynadığımız bölümler vardı. Sonrasında iyi de oynadık ama beklemediğimiz bir gol yedik. Ortaları engelleyemedik. Sık sık orta yapacaklarını biliyorduk ama engel olamadık. İkinci yarı iyi oynamaya başlarken tekrar gol yedik. Son maçlarda ne yazık ki çok gol atan bir takım değiliz"

"EKSİKLİK ÜZERİNE ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Takımın maçı isabetli şut atamadan bitirmesiyle alakalı soruyu cevaplayan Reis şu cümleleri kurdu:

"Sebep kalite diyebilirim. İlk yarıda 1 pozisyon yakaladık. İkinci yarıda da bir pozisyon yakaladık. Bir sistem değişikliğine gittik. Çift forvete döndük. Bu forvetlere top ulaşmadığında, 5 forvetle de oynasanız gol atamazsınız. Öne oynamak yerine daha çok geri pas yaptık. Performans sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar çok geriye oynarsanız, performans anlamında da sıkıntı yaşarsınız. Bizim yaptığımız ortalar ile Trabzonspor’un ortalarına bakarsanız aradaki kalite farkını görürsünüz. Bu eksiklik üzerine çalışmamız gerekiyor"

"TRANSFER DÖNEMİNDE DAHA KALİTELİ BİR OYUNCU ALABİLİRDİK"

Ara transfer döneminin nasıl geçtiğine yönelik soruya da cevap veren Reis şöyle dedi:

"Transfer dönemi dün bitti. Yeni bir fırsat olsa kalite anlamında daha kaliteli bir oyuncu alabilirdik. Elimizdeki kadro ile daha çok çalışmamız gerekiyor. En iyi performansı her maçta gösteremeyebilirsiniz ama sonuna kadar mücadele etmeniz gerekiyor. Trabzonspor ikili mücadelelerde bizden daha iyiydi. Aynı zamanda hızlı da oynadılar. Ne yazık ki Kante ve Sterling gibi oyuncular alamadık. Elimizdeki oyuncularla çalışmamız gerekiyor. Umarım çok iyi bir performansı Antalyaspor maçında gösteririz"

"DAHA İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERMEK İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Teknik adamlık performansına yönelik eleştiriye yanıt veren 52 yaşındaki teknik adam şu ifadeleri kullandı: