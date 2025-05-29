Milli güreşçilerden 5 madalya

Moğolistan Ulaanbaatar Open Ranking Serisi’nde grekoromen stilde milli güreşçiler mindere çıktı.
AHMET YILMAZ'DAN ALTIN MADALYA
77 kiloda Ahmet Yılmaz yarı finalde Moğol Sumiyabazar Zandanbud’u 11-0 teknik üstünlükle, finalde ise Kırgız Maksatbek Uluu’yu 5-1 yenerek altın madalya kazandı.
MEHMET MUSTAFA ŞAHİN'DEN GÜMÜŞ MADALYA
72 kiloda Mehmet Mustafa Şahin Nordic sisteminde Kırgız Yrysgeldi Kgamzaev ve Moğol Z. Batsaikhan’ı teknik üstünlükle, Hintli Ankit Gulia’yı 3-1 yenerek finale yükseldi.
İranlı Seyed Sohrabi’ye 3-1 mağlup olarak gümüş madalya aldı.
MURAT FIRAT DA GÜMÜŞTE KALDI
67 kiloda Murat Fırat Nordic sisteminde Kırgız Razzak Beishekeev’e 5-1 mağlup oldu, Hintli Neeraj’ı 8-0 teknik üstünlükle yenerek gümüş madalya kazandı.
BURHAN AKBUDAK’TAN BRONZ MADALYA
82 kiloda Burhan Akbudak kolundaki sakatlık nedeniyle Hintli Prince karşısında müsabakayı doktor raporuyla bırakmak zorunda kaldı ve bronz madalya aldı.
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