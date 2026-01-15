Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti!

- Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini TFF'ye bildirdi.
- Cenk Tosun'un kısa süre içinde Kasımpaşa ile anlaşması bekleniyor.
- 34 yaşındaki forvet, Fenerbahçe formasını bu sezon 7 maçta giydi ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe'de bir veda gerçekleşti.
Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun'un takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi ve oyuncunun lisansını karşılıklı anlaşarak sona erdirdi.
Tecrübeli forvetin kısa süre içinde Kasımpaşa ile anlaşma sağlaması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE 22 MAÇTA 2 GOL ATTI
Bu sezon Fenerbahçe formasını 7 müsabakada giyen Cenk Tosun, takımına kaydettiği 1 asist ile katkı sağlamıştı.
34 yaşındaki forvet, 2024 yazında imza attığı sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda ise 22 müsabakada süre almış 2 gol ve 1 asiste imza atmıştı.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Fenerbahçe, 12 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada Cenk Tosun'un alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Profesyonel kariyerine Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta başlayan Cenk Tosun; Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları da giymişti.