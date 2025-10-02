Milli para atletlerden Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya daha geldi

Milli sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğangün, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Zübeyde Süpürgeci 100 metre T54, Hamide Doğangün ise 100 metre T53 finallerinde yarıştı.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDULAR

Zübeyde 16.19, Hamide de 15.96'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti ve dünya ikincisi oldu.

PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

Türkiye'nin sekizinci madalyasını kazandığı organizasyon 5 Ekim Pazar günü sona erecek.