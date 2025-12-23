Domenico Tedesco: Yolumuza devam etmeliyiz

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİP YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Cesur oynadılar, önde baskı yaptılar. İlk yarıda çok top kaybı yaptık, ikinci yarı düzelttik. Son dakika pozisyonu nedeniyle maçı kaybettik. Bu da oyunun bir parçası. Rakibimiz ofans anlamında iyi işler yaptı, Abraham'ın direkt oyunları ve pasları, Cerny'nin hücumları. Kabul edip yolumuza devam etmeliyiz.

"HER RESMİ MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Tedesco, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Süper Kupa maçları, resmi maçlar. Her resmi maçı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. İlk kupamızı almak çok güzel olur. Bunun için elimizden geleni yapacağız.

"PARAYLA ALINACAK BİR ŞEY DEĞİL BU"

Domenico Tedesco ayrıca şu sözleri sarf etti:

Taraftarımıza, destekleri için teşekkür ediyorum. Evimizde çok maç kazandık ve onlar sayesinde kazandık. Gerçekten inanılmaz taraftarlar. Bu takımın teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Bu kelimelerle anlatılacak, parayla alınacak bir şey değil bu.

"İYİ BİR FIRSATTI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Derbiye eksik kadroyla çıkması ve devre arasında takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili bu müsabakanın netlik kazandırıp-kazandırmadığıyla ilgili soruya Tedesco, "Tabii ki iyi bir fırsattı. Bazı oyuncuları görebilmemiz açısından. Oynadıkları dakikalara bakacak olursak az süre almadılar. Bazılarını başka maçlarda değerlendirmiştik. Her maç yeni bir fikir veriyor. Dolayısıyla cevap, evet" yanıtını verdi.

"TRANSFERLER HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"

Tedesco, ara transfer döneminde öncelik belirlediği bölgelere dair, "Transferler hakkında konuşmayacağım. Transfer penceresi hakkında konuşmayacağım. Bu akşam derbi oynadık. Maçı konuşmayı tercih ederim. Transfer dönemi her zaman streslidir. Orta saha çıkan haberlerle ilgili mutu olmazlar, defans oyuncuları mutlu olmazlar. Günün sonunda bu durumu kabul etmeleri gerekiyor. Kulübün, takımı geliştirmek istediği doğru. Önümüzde ilk maçı 6 Ocak’ta oynayacağız. Dolayısıyla nefes alacak zaman yok. Ocak ayında ara transfer dönemi karmaşıktır. Kafamızda belli fikirler var. Yönetimle, başkanla konuşuyorum. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ben hiçbir zaman şu oyuncuyu istiyorum diye belirtmem. Şu profilde bir oyuncu diye belirtirim. Sezon ortası transferleri reaksiyon göstermeniz gereken transfer dönemidir" ifadelerini kullandı.

"KAYBETMEYİ HAK ETMEMİŞTİK"

Tedesco, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun son durumuyla ilgili de yanıt vererek, derbiyi şu sözlerle değerlendirdi:

Herhangi bir gelişme yok. Yeni gelişme olursa sizlere söyleriz. Bugün maçı kaybettik ama genel olarak 3 ayı değerlendirecek olursak harika maçlar oynadık. Çok iyi sonuçlar aldık. Hem saha içi hem saha dışı zor şeyler yaşadık. Oyuncularım bu süreci harika yönettiler. Onlarla gurur duyuyorum. 9 tane potansiyel 11 oyuncusu eksikti. Beşiktaş’ta da El Bilal Toure yoktu, kendisi üst seviye bir oyuncu. Asla bahaneler sunmam. Oynayan oyuncuların bugün iyi bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Bu oyuncuları hangi maçta oyuna sokarsak sokalım pozitif anlamda katkı verdiler. İlk yarıda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyordum. Pozisyon alma ve önde baskı anlamında iyi işler yaptık. Sadece ilk yarının son bölümünde kale vuruşunda hata yaptık. Rakibimizin 1-0’ı bulduğu gol de bunun devamında geldi. Tarık da 2. yarıda 2-3 pozisyon kurtardı. Bu sonuç canımızı yakıyor, üzücü. Kaybetmeyi hak etmemiştik. Bugün kazanamadık, kazanabilirdik de. Ocak ayında Alvarez ve Semedo sakatlıktan dönecek. Umuyorum ki bu oyuncular ocakta geri dönmüş olacak.

"SÜPER KUPA OYNAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Süper Lig'e verilen arada, TFF Süper Kupa maçları nedeniyle kamp yapamama sorusuna Tedesco, "Bu durum herkes için aynı. Trabzonspor, Galatasaray, biz ve Samsunspor için geçerli. Samsunspor maçını kazanırsak 10 Ocak'ta final maçı oynayacağız. Sonraki süreyi en iyi şekilde devam ettirmek için değerlendireceğiz. Kamp yapmak iyi olurdu ama Süper Kupa oynamak demek kupa kaldırmak demek. Süper Kupa oynayacağım için mutluyum. Sonrasında bakacağız antrenmanlarda oynamak için kim müsait" yanıtını verdi.

"BU KARARI TEK BAŞIMA VERMEDİM"

Beşiktaş derbisi öncesi Jhon Duran ve Ederson'a ailevi nedenlerden dolayı verilen izinle ilgili 40 yaşındaki teknik adam, "Ben bu kararı tek başıma vermedim. Hep birlikte verdik. Oyuncular, başkan, sportif direktörle birlikte ortak bir karar. Her zaman aile olmanın öneminden bahsediyorum. Kendimi aile içinde hissediyorum. Bizler makina değilz. Güney Amerikalı oyuncular için Noel çok önemlidir. Oyuncular bana sordular. Ben de bunu değerlendirdim. Jhon (Duran) uzun bir sakatlıktan çıkmıştı. Özverili şekilde maçlarda yer aldı. Ederson ağrısına rağmen 3 maçta oynadı. Tekrar riskini artıyordu. Ben de böyle bir karar verdim, aileleri ile olma fırsatını verdim. Biz de tüm şartlar altında bu kararı verdik" diye konuştu.

"SİZE MUTLU BİR YENİ YIL DİLİYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek yeni yıl için mesaj paylaştı. Tedesco, "Yıl sonu itibarıyla bir kaç söz söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza harika destek için teşekkür ediyorum. Bu stadyumda teknik direktör olmak harika bir duygu. Evimizde çok fazla rakibi yendik. Onların destekleri sayesinde kazandık bu maçları. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ailenize ve size mutlu bir yeni yıl diliyorum. Başarı ve sağlık diliyorum" şeklinde konuştu.