Sergen Yalçın: Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

Maçın hemen ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"İKİ BÜYÜK CAMİAYA YAKIŞTI"

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Bence güzel bir maç oldu. İki büyük camiaya yakışır, centilmence, oyuncuların sahada her şeylerini verdiği bir derbi müsabakası oldu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

Sergen Yalçın, galibiyeti hak ettiklerini söyledi ve şunları dedi:

Sonlarda kazanmak çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyunun totalinde çok daha fazla pozisyonumuz var. Rakibe pozisyon vermedik. Hatta bir penaltı pozisyonumuz da var. En önemli şey, oyun planına sadakatti. Ön alan baskısıyla başladık ve son ana kadar devam ettirdik. Son haftalarda takımımız fiziksel olarak gelişim gösterdik, oyuna da yansıtıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Sonlarda gelen gol, şanssızlığın kırılmasıdır belki. Kupa uzun maraton, 1 maç kazandık ama yol uzun. Oyuncuların isteği, arzusu, planımız her şey çok olumluydu.

"TARAFTARIMIZA SABIR DİLERİM"

Taraftardan sabır isteyen Yalçın, şöyle konuştu:

Taraftarımızın yeni yılını kutlarım. Biraz da sabır dilerim. Oyuncular iyi efor sarf ediyorlar ama her zaman her şey istediğimiz gibi olmayabilir. Taraftarımızdan tek istediğimiz başkanına, hocasına, futbolcusuna, camiasına sahip çıkması.

"BİZE GELİNCE KIRMIZI, RAKİBE YOK!"

Hakeme eleştirilerde bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Genelde bu dönemimde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için bu konularda çok tecrübeliyiz. Hakem arkadaşlar biraz daha ortadan yönetmeli. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Rakibin 1 pozisyonunu bile kaçırdı, bize fauller kart. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bana göre performanslar kötü. Daha ortadan yönetmeliler. Futbol daha adil olmalı. Oyuncular 100 dakikaya yakın maç oynuyor. Haklarını almayın. Kim güçlüyse o kazansın. Dışarıdan çok belli oluyor. Orkun'un penaltı pozisyonu var, verse kim niye verdin diyebilirsin. Rakibin ki penaltı tamam ama bize yok. Bilal'e kırmızı, rakibe gelince yok, Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes.

"İKİNCİ YARIYA HAZIRLANACAĞIZ"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İki büyük camiaya yakışacak şekilde dostça güzel bir karşılaşma olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, "İki takım oyuncular da ellerinden gelen her şeyi yaptı. Son bölümde golü atıp kazanmamız sevindiriciydi. Ön alan presiyle başladık ve oyunu ön alanda oynamaya çalıştık. Oyuncularımız bunu çok iyi yaptı. Hem takım hem de bireysel performanslar beklediğimiz seviyedeydi. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Yılın son derbisini kazandık. Geçen hafta ligde de kazanmıştık. İlk yarıyı moralli kapatıp ikinci yarıya hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"PERFORMANS TRANSFERİ YAPMAK İSTİYORUZ"

53 yaşındaki teknik adam, son oynanan müsabakalarda takımın fiziksel olarak iyi durumda olduğuna dikkat çekerek, "Oyun planlarımız çok doğru. Ön alan oyunu oynamaya çalışıyoruz. Burada da sonun a kadar öyle oyandık. Oyuncularımız oyun planına sadık kaldı. Transferde de çalışıyoruz. Ocak transferi kolay değil. İyi oyuncular için ciddi paralar harcamanız lazım. Biz de 3 aydır ciddi bir çalışma içindeyiz. Plan dahilinde çalışmalar yapıyoruz. Bunu ne kadar uygulamaya geçireceğiz zamanla göreceğiz. Biz gelip direkt performans verebilecek oyuncular arıyoruz. Performans transferi yapmak istiyoruz. Nereye kadar gidip ne kar yol alabiliriz göreceğiz" şeklinde konuştu.

"TEK KORKUMUZ ZAMAN VERİLMEMESİ"

Sorunları çözmek ve iyi yerlere gelmek için zamana ihtiyaçları olduğunu yineleyen Sergen Yalçın, "Tek korkumuz zaman verilmemesi. Büyük camialarda zaman konusu zordur. Taraftarımıza, camiaya umut vermeye çalışıyoruz. Planlamalarımız, hedefimiz var. Ancak bunun için zamana ihtiyacımız var. Her şey yavaş yavaş. Futbol canlı bir oyun. Bunu 1, 2 ayda çözemeyiz. İşler iyi giderse bu sorunları önümüzdeki süreçte çözeceğimizi düşünüyoruz" cümlelerine yer verdi.