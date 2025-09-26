Milli para okçular, Güney Kore'de finale çıktı

Milli para sporcular Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu, Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda yarın yapılacak finallerde altın madalya için mücadele edecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gwangju kentinde devam eden organizasyonda ay-yıldızlı ekipten Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu, makaralı yay karışık takım kategorisinde yarışacak.

28 EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

Makaralı yay açık kategorisi bireysel altın madalya müsabakasında ise milli sporcu Öznür Cüre Girdi, Hindistan'dan Sheetal Devi ile karşılaşacak.

Milli sporculardan Nihat Türkmenoğlu ise W1 erkek kategorisinde bireysel bronz madalya müsabakasında Güney Koreli sporcu Hong Jo Park'a karşı yarışacak.

Organizasyon, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.