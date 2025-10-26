Milli sporculardan Dünya Tekvando Şampiyonası'nda iki madalya!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde heyecan yaşandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre 181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ve 87 kiloda Orkun Ateşli tatamiye çıktı.

Milli sporculardan Furkan Ubeyde Çamoğlu gümüş, Sude Yaren Uzunçavdar ise bronz madalyanın sahibi oldu.,

FURKAN, GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Furkan Ubeyde, ilk turda Estonya'dan Fayez Hanefy'i, ikinci turda Filipinler'den Kurt Bryan Barbosa'yı, üçüncü turda Çin'den Zheng Fang'i ve çeyrek finalde Bulgaristan'dan Hristiyan Georgiev'i yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Yunanistan'dan Nikolaos Psarros'a üstünlük sağlayan milli sporcu, finalde Güney Koreli Eunsu Seo'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı. Son Avrupa şampiyonu 20 yaşındaki Furkan Ubeyde Çamoğlu, katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda madalyaya ulaşmayı başardı.

SUDE, BRONZ MADALYA KAZANDI

İlk turu maç yapmadan geçen Sude Yaren Uzunçavdar ise ikinci turda Avustralya'dan Aisha Chalal'ı, üçüncü turda Porto Riko'dan Crystal Weekes'i ve çeyrek finalde Haiti'den Ava Soon Lee'yi yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Fildişi Sahili'nden Kimi Laurene Ossin'e mağlup olan Sude Yaren, organizasyonu bronz madalyayla noktaladı. 20 yaşındaki milli tekvandocu, büyükler kategorisinde ilk Dünya Şampiyonası madalyasını elde etti.

ORKUN, VEDA ETTİ

Orkun Ateşli ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Yunanistan'dan Vasileios Tholiotis'i yendi. Mısırlı Seif Eissa ile yaptığı üçüncü tur maçını kaybeden Orkun, şampiyonaya veda etti.

Daha önce Elif Sude Akgül ile gümüş madalya kazanan Türkiye, böylece 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki madalya sayısını 3'e yükseltti.

"GENÇLERİMİZ HARİKA İŞLER BAŞARIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, genç sporcuların elde ettiği başarılara işaret ederek, "Dünya Şampiyonası'nda üçüncü gün sonunda madalya sayımızı 3'e yükselttik. Genç ağırlıklı kadromuzda sporcularımız, bizi gelecek adına umutlandırıyor. Dün 19 yaşında Elif Sude ile gümüş madalya kazanmıştık. Bugün 20 yaşındaki Furkan Ubeyde ve Sude Yaren ile 2 madalya daha kazandık. Burada gençlerimiz harika işler başarıyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

DÖRDÜNCÜ GÜNDE MÜCADELE EDECEK İSİMLER

Şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 80 kiloda Yiğithan Kılıç, kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın mücadele edecek.