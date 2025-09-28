MotoGP'de şampiyonluğa Marc Marquez ulaştı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nDA sezonun 17. mücadelesi, Japonya'da Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

Bitiş çizgisini 42 dakika 09.312 saniyeyle birinci sırada geçen takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın ardından ikinci olan Ducati Lenovo adına yarışan İspanyol pilot Marc Marquez, kariyerindeki yedinci şampiyonluğa ulaştı.

Marquez, Bagnaia'nın 4.196 saniye gerisinde ikinci, Honda HRC Castrol'ün İspanyol pilotu Joan Mir ise liderin 6.858 saniye arkasında üçüncü oldu.

"ANIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Sezonun bitimine beş yarış kala şampiyonluğunu ilan eden 32 yaşındaki İspanyol sürücü, basın mensuplarına gözyaşlarını zor tutarak yaptığı açıklamada, "Konuşmak bile imkansız. Sadece anın tadını çıkarmak istiyorum ama zor olduğu doğru, çok zordu ama şimdi kendimle barışığım." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ YARIŞ ENDONEZYA'DA

Sezonun 18. yarışı Endonezya Grand Prix'si 5 Ekim'de düzenlenecek.

PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

1. Marc Marquez (İspanya): 541 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 340

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 274

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 242

5. Franco Morbidelli (İtalya): 196