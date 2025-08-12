Muaythaide İsrail'e ambargo!

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) İcra Kurulu, Filistinli muaythai sporcusu ve barış elçisi Ammar Hamayel'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesi nedeniyle IFMA Başkanı Sakchye Tapsuwan başkanlığında toplandı.

"SPORCULAR ANCAK TARAFSIZ BİREYSEL SPORCU ÜNVANIYLA YARIŞABİLECEK"

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve IFMA Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız'ın da yer aldığı toplantıda, şu karar alındı:

Dünya ve kıta şampiyonaları, uluslararası tüm faaliyetlerde İsrail bayrağı açılmayacak, marşı okunmayacak, flama, eşofman, kıyafetler dahil hiçbir bayrak/sembol kullanılmayacak. Sporcular ancak Tarafsız Bireysel Sporcu (AIN) ünvanıyla yarışabilecek.

"TEŞEKKÜRLERİMİZİ İLETTİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Yıldız, şu ifadeleri kullandı: