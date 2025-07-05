Musa Aydın: Yağlı güreş bizimdir

Eski Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yağlı güreş kültürünü Yunanistan'ın sahiplenmek istemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydın, yağlı güreş kültürünü Yunanistan'ın sahiplenme çabasına tepki gösterdi.

"MEDENİYETİMİZİN BİR PARÇASIDIR"

Aydın, şu şekilde konuştu:

Türk milletinin asırlardır yaşattığı yağlı güreş kültürünü Yunanistan'ın sahiplenme çabası sadece bir yanlış değil, bir tarih ve kimlik gaspıdır. Kırkpınar Yağlı Güreşleri UNESCO tarafından da Türk kültürel mirası olarak tescillenmiştir. Edirne'de 664 yılı aşkın süredir devam eden bu gelenek, sadece bir spor değil; bir milletin geleneği, onuru, asaleti ve kültürüdür. Kültürü çalmak, sadece bir ismi almak değildir. O kültürü yaşamak, yaşatmak ter dökmek gerekir. Yunanistan’ın yaptığı; terini akıtmadığı emeğinin olmadığı tarihini yazmadığı bir mirası hakkı olmadan sahiplenmeye çalışmaktır. Tarihi çarpıtarak kültür sahibi olunmaz. Yağlı güreş Türk İslam kültürüdür. Medeniyetimizin bir parçasıdır. Tarih boyu böyle idi bundan sonra öyle kalacaktır.