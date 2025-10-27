Emine Göğebakan ve Nafia Kuş Aydın dünya şampiyonu oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Emine Göğebakan ve Nafia Kuş Aydın'dan büyük başarı geldi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Emine, ilk turu maç yapmadan geçti.

Emine, sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.

EMİNE'DEN BÜYÜK BAŞARI

Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı.

Emine böylece Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

BİR ALTIN MADALYA DAHA GELDİ

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Nafia, ilk turu bay geçti.

Nafia, Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva'yı, Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily'yi, Polonya'dan Dagmara Haremza'yı ve Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek adını finale yazdırdı.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

30 yaşındaki milli tekvandocu, finalde de Özbek Svetlana Osipova'yı geriden gelip 2-1 mağlup ederek 2023'ten sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

YİĞİTHAN, VEDA ETTİ

Öte yandan erkekler 80 kiloda yarışan Yiğithan Kılıç, ilk turda Kuveyt'ten Bader Elherais'i yendi ancak 2. turda Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo ile yaptığı maçı kaybederek elendi.

MADALYA SAYISI 5'E ÇIKTI

Türk tekvandocuların 2025 dünya şampiyonasının 4. günü sonundaki madalya sayısı, 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emine Göğebakan ve Nafia Kuş Aydın'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi: