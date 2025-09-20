Nusrat Allahverdi olimpiyat hedefiyle günde 6 saat kulaç atıyor

Azerbaycan doğumlu Nusrat Allahverdi (18), geçen yıl seçildiği milli takımda yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda çok sayıda derece elde etti.

Geçen yıl Litvanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, bu sene temmuz ayında Slovakya'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ve geçen ay Romanya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Galatasaray Kulübünün yüzücüsü Nusrat Allahverdi, antrenörü Eray Açıkgöz eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Milli yüzücü, günde 6 saatlik antrenmanla önce gelecek yıl İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda madalya almayı, ardından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

"TEŞEKKÜR EDERİM KENDİSİNE"

Nusrat Allahverdi, AA muhabirine, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yüzmede yıllar içinde çeşitli turnuvalara katıldığını anlattı.

Yoğun antrenmanlarının olduğunu fakat hedefleri için çalışmaya devam edeceğini belirten Nusrat, dünya ve olimpiyat rekortmeni İngiliz Adam Peaty ile Berkay Ömer Öğretir'i kendisine örnek aldığını ifade etti.

Nusrat, Öğretir ile uzun süre birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Şu an bizimle değil ama uzun süre beraber çalıştık. Çok örnek aldığım bir karakterdi. Gelişmemde bana da yardımcı oldu. Teşekkür ederim kendisine." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ OLİMPİYAT"

Olimpiyat barajının gelecek yıl açıklanacağını ve bu hedefle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Nusrat, şöyle devam etti:

Öncelikli hedefimiz olimpiyat. Olimpiyat barajı seneye açıklanacak inşallah. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var uzun kulvar, orada inşallah altın madalya bekliyoruz. Öyle bir hedefimiz var. Daha sonrasında da olimpiyat var 2028'de. Kasım ayında İslami Dayanışma Oyunları var, orada da bir madalya hedefimiz var. Sonrasında Akdeniz Oyunları var. Haftada 9 antrenman yapıyoruz.

"YOĞUN BİR PROGRAM OLUYOR BİZİM İÇİN"

Nusrat Allahverdi, günün çoğunu havuzda geçirdiğini belirterek, "Sabah, akşam çift antrenman olduğunda 5-6 saate çıkıyor. Yoğun bir program oluyor bizim için." dedi.

"ÇOK KARAKTERLİ BİR SPORCU"

Antrenör Eray Açıkgöz, Nusrat Allahverdi'nin azimli bir sporcu olduğunu ve 6 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi.

Yüzmenin çok uzun soluklu ve gelişimsel bir spor olduğunu belirten Açıkgöz, "Nusrat, öncelikle çok disiplinli, çok karakterli bir sporcu. Geçen seneki Avrupa şampiyonluğundan sonra bu yıl da tekrar bir Avrupa ve dünya şampiyonluğuyla kariyerini bu noktaya getirdi. Tabii bu başarılardan sonra dünyadaki en büyük organizasyon olimpiyat. Olimpiyat için hedeflerimizi belirledik. 2028 Olimpiyatları için de çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI"

Açıkgöz, Nusrat'ın çok farklı özelliklere sahip bir sporcu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: