Galatasaray, Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

- Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.
- İdman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ve taktik çalışmayla yapıldı.
- Fethiyespor-Galatasaray maçı, Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında yarın deplasmanda Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ
Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak Fethiyespor-Galatasaray mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.