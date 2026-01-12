Abone ol: Google News

Galatasaray, Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Türkiye Kupası'nda oynanacak Fethiyespor maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 15:12
  • Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.
  • İdman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ve taktik çalışmayla yapıldı.
  • Fethiyespor-Galatasaray maçı, Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında yarın deplasmanda Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak Fethiyespor-Galatasaray mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

