Orhan Okulu, altın kemeri kazandığı formuna geri döndü

Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemeri kazandığı yıllardaki formuna geri döndüğünü, bu yıl da kemer için iddialı olduğunu belirtti.

Okulu, AA muhabirine, Kırkpınar hazırlıklarına kışın başladıklarını söyledi.

"KIRKPINAR'DAN ÖNCE LİG GÜREŞLERİMİZ VARDI"

Haftada 6 gün antrenmanla yoğun bir tempoda çalıştıklarını kaydeden Okulu, şunları dedi:

Kırkpınar'dan önce lig güreşlerimiz vardı. Lig güreşlerinin ikisinde birinci, birinde ikinci olarak şu anda zirvede devam ediyorum. Şimdi de Kırkpınar haftasına girdik. Son antrenmanlarımızı yaparak dinlenmeye geçtik.

Okulu, pehlivanlar için kondisyonun çok önemli olduğunu, Kırkpınar'da 1,5-2 saat süren müsabakaların zorlu geçtiğini dile getirdi.

"FORMU YAKALADIM"

Kırkpınar'a formda gelebilmek için kış sezonunun büyük önem taşıdığını ifade eden Okulu, şu şekilde konuştu:

Şu an kemer aldığım yıllardaki kilomdayım, o formu yakaladım. Benden ağır güreşçi arkadaşlar da var. Kilo avantajları var ama onlara da kondisyon gerekiyor.

"KIRKPINAR HATA KABUL ETMİYOR"

Okulu, geride kalan yıllardaki hatalarından gerekli dersleri çıkardığını belirtti.

Son 3-4 yılda basit hatalarla müsabakaları kaybettiğini aktaran Okulu, şunları kaydetti:

Kırkpınar hata kabul etmiyor. Bir hata mağlup olmanıza neden oluyor. 2-3 yıldır kış sezonuna sakatlıklarla giriyordum. Bu yıl hiçbir sakatlığım yok. Parmağının ucunda küçük bir hasar olsa bile güreşemiyorsun. Tüm arkadaşlarıma sakatlıksız bir Kırkpınar diliyorum. Güreşlerden önce heyecanlanmamaya çalışıyorum. Ne kadar profesyonel olursam olayım, Kırkpınar sahasına gelince insanda bir heyecan oluyor. Cuma namazlarına gidip şükür namazı kılarak dualı çayıra çıkıyorum.

"KIRKPINAR SAATİNİ BEKLİYORUM"

Başpehlivan Furkan Durmuş Altın ise bu yıl Muratpaşa Belediyesi'ne transfer olduğunu, Kemal Yılmaz yönetiminde Orhan Okulu gibi usta bir pehlivanla Kırkpınar'a hazırlandığını söyledi.

Yoğun bir kış dönemi geçirdiğini anlatan Altın, şunları dedi:

Yıllardır bana yöneltilen eleştiriler vardı, 'Kilolu, eskisi gibi rahat hareket edemiyor' diye. Eski halime döndüm. Baş altı boyundaki kiloma geri döndüm. Daha atletik, daha kondisyonlu bir fiziğe döndüm. Benden istenen seviyeye geri geldim. Kırkpınar saatini bekliyorum.

"KONDİSYONUMU EN İYİ SEVİYEYE ÇIKARDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Altın, güreş sisteminde bazı değişikliklere gittiklerini, gördükleri eksiklikleri gidererek yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kondisyon eksiğini giderdiğini ifade eden Altın, şu şekilde konuştu:

Kondisyonumu en iyi seviyeye çıkardığımı düşünüyorum. Bütün eksikliklerimizi gidererek Kemal Yılmaz hocamız yönetiminde daha sistemli bir güreşle geriye döndük. Çekindiğim ya da karşılaşmak istemediğim kimse yok. Kaderimizde ne varsa, Rabbim neyi nasip ettiyse sahaya çıkacağız, güreşeceğiz.

"ZAMANI BEKLİYORUZ"

Altın, son birkaç yılda yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle aldığı kiloları vererek eski formuna döndüğünü belirtti.

Kırkpınar'a manevi olarak da hazırlandığını aktaran Altın, şu ifadeleri kullandı: