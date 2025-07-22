Orhan Okulu, altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i makamında ziyaret etti.

Okulu'ya ziyarette; Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Erol Koca, antrenörü Kemal Yılmaz ve Kırkpınar Başpehlivanlarından Furkan Durmuş Altın da eşlik etti.

"SEYİRCİLERİMİZİN DE DUALARIYLA BUNU BAŞARACAĞIMA İNANIYORUM"

Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getirdiğini anımsatan Okulu, şunları dedi:

Bu yılki başarımı 3 yıl üst üste tekrarlayarak, altın kemeri kalıcı halde kentimize getirmek istiyorum. Bu konuda hocalarımın desteğiyle disiplinli bir çalışma yapıyorum. İnşallah seyircilerimizin de dualarıyla bunu başaracağıma inanıyorum.

"ALLAH BAŞARILARINI DAİM ETSİN"

Kaymakam Bahadır Güneş de Okulu'yu başarısından dolayı tebrik ederek, güreşin son derece zor bir spor olduğunu ifade etti.

Güneş, şu şekilde konuştu: