Osman Aynur, dualı çayırı bırakmak istemiyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak 18. kez kol bağlayacak 45 yaşındaki Osman Aynur, gelecek yıl da Kırkpınar'da güreşmek istiyor.

Osman Aynur, AA muhabirine, 2002 yılından bu yana Kırkpınar'da başpehlivan olarak güreştiğini söyledi.

"BİR HAYALİMİZ DAHA VAR"

Er Meydanı'nda 18. kez kol bağlayacağını ifade eden Aynur, şunları dedi:

Hedefim ve hayalim bu yıl inşallah güzel bir derece yapmak. Sahadaki en yaşlı başpehlivan benim. Bir hayalimiz daha var. O da gelecek güreşmek. Bu yılki performans ile lig müsabakalarındaki puanlara göre olur inşallah.

Kırkpınar'da güzel anılar biriktirdiğini anlatan Aynur, hem başpehlivanlık hem de yağlı güreşte antrenörlük yaptığını anlattı.

"BİZ YUSUF'UN ARKASINDAN KOŞUYORUZ"

Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'i çalıştırdığını dile getiren Osman Aynur, şu şekilde konuştu:

Benim kemer aldığım yıllardaki küçük çocuklar, şimdiki şampiyonlar. Hatta benim kemer aldığım yıl da Yusuf da arkamdan koşuyormuş. Şimdi sıra bize düştü, biz Yusuf'un arkasından koşuyoruz.

Osman Aynur, Yusuf Can Zeybek ile iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, kemeri Antalya'ya götürmek istediklerini dile getirdi.

"GÜREŞMEDEN ÖNCE ISINIRIM"

Osman Aynur, Kırkpınar'da ısınmadan sahaya çıkmadıklarını anlattı.

Kispeti giyip direk güreşmediklerini anlatan Aynur, şu ifadeleri kullandı:

Güreşmeden önce ısınırım. Sonrasında abdestimi alır dualı çayıra çıkarım. Ben de Yusuf da sonuna kadar güreşiriz.

"BU KÜLTÜRÜ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Osman Aynur, yağlı güreşe pehlivan kazandırmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: