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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.
Muhtemel 11'ler
Türkiye: Mert Günok; Mert Müldür, Ahmetcan Kaplan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı; Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü; Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy
Polonya: Skorupski, Walukiewicz, Salamon, Kiwior; Skoras, Romanchuk, Zelinski, Zalewski, Szymanski; Buksa, Lewandowski
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