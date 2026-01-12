Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlayacak

- Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçları yarın başlayacak ve 15 Ocak Perşembe günü sona erecek.
- İlk gün Alanyaspor, Başakşehir, Gaziantep FK ve Fethiyespor maçları oynanacak.
- 14 ve 15 Ocak'ta birçok takım daha sahaya çıkacak.
Türkiye Kupası'nda grup etabının 2. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre yarın başlayacak ikinci hafta maçları, 15 Ocak Perşembe günü sona erecek.
MÜSABAKALARIN PROGRAMI
Yarın:
13.00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük
15.30 Başakşehir-Boluspor
18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor
20.30 Fethiyespor-Galatasaray
14 Ocak Çarşamba:
13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor
15.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe
15 Ocak Perşembe:
13.00 Erzurumspor FK-Rizespor
15.30 Eyüpspor-Iğdır FK
18.00 Bodrum FK-Konyaspor
20.30 Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü