Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlayacak

Türkiye Kupası'nda yarın başlayacak ikinci hafta maçları 15 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 13:03
Türkiye Kupası'nda grup etabının 2. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre yarın başlayacak ikinci hafta maçları, 15 Ocak Perşembe günü sona erecek.

MÜSABAKALARIN PROGRAMI

Yarın:

13.00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük

15.30 Başakşehir-Boluspor 

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor 

20.30 Fethiyespor-Galatasaray 

14 Ocak Çarşamba:

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor 

15.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği 

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe

15 Ocak Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Rizespor

15.30 Eyüpspor-Iğdır FK

18.00 Bodrum FK-Konyaspor 

20.30 Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü 

