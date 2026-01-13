AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ve dünyanın en tanınan ve en başarılı isimlerinden Semih Saygıner yıllara meydan okuyor.

62 yaşındaki 'Usta' lakaplı Semih Saygıner, Kore profesyonel takımlar liginde ilk 5 raund sonunda en çok maç kazanan sporcu oldu.

FİNAL RAUNDUNDA YARIŞACAK

10 profesyonel bilardo takımının yarıştığı ve 5 raund üzerinden oynanan ligde milli sporcu Semih Saygıner oynadığı 90 setin sonunda en çok galibiyet kazanan bilardocu oldu.

İlk 5 takım şampiyonluk için ocak ayında final raundunda yarışacak.