Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, dünya 6'ncısı oldu

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç mücadele etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 4. gününde, 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmaları yapıldı.

6'NCI BİTİRDİLER

2024 Paris Olimpiyatları'nın gümüş madalyalı isimleri Şevval İlayda ile Yusuf, elemelerde 580 puan topladı.

Bronz madalya maçına çıkmayı 1 puanla kaçıran ikili, şampiyonayı 6'ncı sırada bitirdi.

22. SIRAYI ALDILAR

Aynı kategoride yarışan diğer milli sporcular Şimal Yılmaz ile Buğra Selimzade ise 575 puanla elemelerde 22. sırayı aldı.