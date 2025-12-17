Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'da, bir dönem resmen sona erdi.

Son olarak ligin 16. haftasında evinde Galatasaray'a 4-1'lik skorla mağlup olan kırmızı-beyazlı takımda, teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verildi.

Akdeniz temsilcisi, 50 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teşekkürler Erol Bulut



Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

PUAN ORTALAMASI 1.10

13 Ekim tarihinde Emre Belözoğlu'nun yerine göreve gelen Erol Bulut, Akdeniz temsilcisinin başında 8'i Süper Lig, 2'siTürkiye Kupası olmak üzere 10 maçta görev yaptı.

Antalyaspor, 2'si Türkiye Kupası, 1'i Süper Lig'de olmak üzere 3 galibiyet elde ettiği bu müsabakaların 2'sinden beraberlikle 5'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Bulut, bu süreçte 1.10 puan ortalaması tutturdu.

ANTALYASPOR ZOR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Antalyaspor, 16 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 15 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alıyor.