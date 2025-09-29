Abone ol: Google News

Trabzon Ortahisar Belediyespor, Energa Start Elblag'a elendi

Trabzon Ortahisar Belediyespor, Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunda Polonya takımı Energa Start Elblag'a elendi.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 19:43
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Trabzon Ortahisar Belediyespor, Energa Start Elblag'ı 30-29 yendi.

Trabzon ekibi, ilk maçta Polonya ekibine 39-32 mağlup olması nedeniyle elendi.

TRABZON EKİBİ VEDA ETTİ

Beşirli Spor Salonu'nda Energa Start Elblag ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzon Ortahisar Belediyespor'un 17-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda daha etkili olan Trabzon Ortahisar Belediyespor, maçı 30-29 kazandı.

Trabzon Ortahisar Belediyespor, 2. tur ilk maçında Polonya temsilcisine 39-32 mağlup olması nedeniyle organizasyona veda etti.

SEVİNÇ YAŞADILAR

Energa Start Elblag oyuncuları maç sonunda galibiyet sevinci yaşadı.

