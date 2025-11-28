Türkiye 2027 Avrupa Oyunları için EOC ile ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için EOC ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında ev sahibi ülke anlaşmasına imza atıldı.

Anlaşma, EOC Başkanı Spyros Capralos ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından imzalandı.

Ayrıca EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC Koordinasyon Komisyonu üyeleri de onaylandı.

Komisyon önümüzdeki 19 ay boyunca hazırlıkları denetleyecek. EOC İcra Kurulu Üyesi ve Hırvatistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Zlatko Matesa ise başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

"KITANIN EN İYİ SPORCULARINI AĞIRLAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bugün imzalanan anlaşma, hükümetimizin olağanüstü bir etkinlik sunma konusundaki tam kararlılığını göstermektedir. İstanbul, büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Kıtanın en iyi sporcularını, olimpiyat hayallerinin peşinden koşarken ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Avrupa Oyunları'nda Türk sporunun ve misafirperverliğinin en iyisini sergilemesini sağlamak için EOC, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR EV SAHİBİ KAZANDIĞIMIZI BİLİYORDUK"

Başkan Capralos ise İstanbul'da başarılı bir Avrupa Oyunları düzenlenmesi konusundaki güçlü taahhütleri için GSB’ye teşekkür ederek, şunları söyledi:

"İstanbul seçildiğinde, dünya çapında spor etkinlikleri düzenleme konusunda kanıtlanmış bir üne sahip, olağanüstü bir ev sahibi kazandığımızı biliyorduk. EOC, Türkiye'deki tüm paydaşlarla mükemmel bir ilişkiye sahip ve anlaşma, bakanlığın etkinliğe olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor. Ayrıca İstanbul 2027 için EOC Koordinasyon Komisyonu'nu onaylamaktan memnuniyet duyuyoruz; üyelerimiz Avrupa sporunun dört bir yanından büyük bir deneyim ve farklı bakış açıları getirecekler. Avrupa Oyunları, kıtanın önde gelen çok sporlu etkinliğidir ve Avrupa'nın en iyi sporcularının 2027'de İstanbul'da buluşacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Bu sporcuların birçoğu Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek için yarışacak."

"İSTANBUL İNANILMAZ BİR MİRASA SAHİP"

Eskrim dalında iki kez Olimpiyat madalyası kazanan, EOC İstanbul 2027 Koordinasyon Komisyonu Başkanı Mihai Covaliu ise şu yorumda bulundu: