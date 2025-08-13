Abone ol: Google News

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu’ndan istişare toplantısı

Türkiye Güreş Federasyonu; güreşin gelişimi, altyapı çalışmaları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile sporcu destek programlarının ele alındığı bir toplantı yaptı.

Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 09:22
Türkiye Güreş Federasyonu'nda yönetim kurulu istişare toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyonun açıklamasına göre, Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül başkanlık etti.

BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Merkez binada gerçekleşen toplantıya üyeler Mesut Özarslan, Hüseyin Kaya, İbrahim Demirtürkoğlu, Abdullah Şanlı, Murat Şahin, İsmail Yağbat, Şems Sezal, İhsan Gürol Güzey ve Yasemin Adar katıldı.

Toplantıda güreşin gelişimi, altyapı çalışmaları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile sporcu destek programları ele alındı.

