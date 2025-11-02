Dries Mertens: Buraya geri gelmek çok güzeldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Efsane isim tekrar İstanbul'da...

Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, Trabzonspor maçını tribünden takip ederek sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

İLGİ ODAĞI OLDULAR

Eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte Ali Sami Yen'e gelen Mertens, tribünlerde büyük ilgi odağı oldu.

38 yaşında futbolu bırakan Belçikalı efsane, maç öncesinde Başkan Dursun Özbek tarafından kendisine hediye edilen "10 numaralı forma" ile onurlandırıldı.

"GERİ GELMEK ÇOK GÜZELDİ"

Karşılaşmanın ardından GSTV'ye konuşan Mertens, Galatasaray camiasına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:

Buraya geri gelmek çok güzeldi. İyi zamanlar geçirmek ve burada bunu tekrar hissetmek de ayrı bir duygu katıyor. Açıkçası çok güzeldi bu akşam. Başkanımızı gördüm, hocamızı gördüm, çalışanları, oyuncuları gördüm...

"CIRO, STADA YAKLAŞIRKEN HEYECANLANMAYA BAŞLADI"

Tribünlerde büyük coşku yaşanırken oğlu Ciro'nun heyecanını da gülümseyerek anlatan Mertens, "Ciro stada yaklaşırken heyecanlanmaya başladı. Bir an önce sahaya çıkıp üçlü çektirmek istiyordu. Güzel anılar." ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK ÖZLEDİĞİM ŞEY SİMİT"

Belçikalı yıldız, İstanbul'da en çok neyi özlediği sorusuna ise gülerek "simit" cevabını verdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Mertens ve oğlu Ciro, maç öncesinde ultrAslan grubunun önüne giderek taraftarlara meşhur "üçlü" tezahüratını yaptırdı.

Tribünlerden yükselen sevgi gösterileri, RAMS Park'ta duygusal anlara sahne oldu.