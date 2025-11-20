Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off maçları Meksika'da yapılacak

- 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off maçları Meksika'nın Guadalajara ve Monterrey şehirlerinde oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off karşılaşmaları, Meksika'nın Guadalajara ve Monterrey şehirlerinde oynanacak.
FIFA'nın açıklamasında, 6 ülkenin katılacağı Dünya Kupası play-off turnuvasının Guadalajara ve Monterrey kentlerinde düzenleneceği belirtildi.
Play-off maçları, 23-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.
PLAY-OFF'A KATILAN ÜLKELER
Irak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika, Surinam, Bolivya ve Yeni Kaledonya, kıtalar arası play-off müsabakalarına çıkacak.
Turnuva sonunda iki ülke, Dünya Kupası bileti alacak.
İLK KEZ 48 ÜLKEYLE OYNANACAK
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.