Türkiye'nin her yanında aynı gurur, aynı coşku

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı maçın sevinci, tüm yurtta büyük bir coşkuya dönüştü.

Bayraklarıyla araçlarına binen vatandaşlar korna sesleri eşliğinde konvoya çıktı.

BU COŞKUNUN TARİFİ YOK

Coşkulu vatandaşlar, Türkiye'nin 24 yıl sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını şarkılar ve marşlar söyleyerek sevinç gösterileriyle kutladı.

Özellikle 2000 jenerasyonunun hiçbir Dünya Kupası organizasyonunda Türkiye A Milli Takımı'nı izleyememiş olması özlemi, bu gece itibarıyla son buldu.

Dünya Kupası'na son katıldığımız yıl olan 2002'de doğan bir çocuk şu an 24 yaşında.

Türkiye'nin tüm illerinde büyük meydanlarda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

"BİR OLURUZ YOLUNDA"

2002 Dünya Kupası'nı izleme şansını yakalayan ve bu gece de büyük coşkuyla yaşayan bazı vatandaşlar, Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla kutlama yaparak 24 yıl sonra o ruhu, aynı o heyecanı tekrar hissetti.