2025’in en çok kazanan futbolcuları açıklandı

Dünya futbolunun en çok kazanan 10 ismi açıklandı...

Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al-Nassr ekibinde sürdüren Cristiano Ronaldo, dev kazancıyla listenin ilk sırasına yerleşti.

Portekizli yıldız, servetiyle tarihe geçmiş ve ilk milyarder futbolcu olmuştu.

ZİRVEDE 280 MİLYON DOLARLA RONALDO VAR

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra Al-Nassr’la sözleşme imzalayan Ronaldo, yazın kontratını 2 yıl daha uzatmıştı.

MLS ekibi Inter Miami’de kariyerine devam eden Lionel Messi ise açıklanan listenin ikinci sırasında kendisine yer buldu.

MESSİ 2, BENZEMA 3...

Listede ilk 3’ü Karim Benzama tamamladı.

Forbes tarafından açıklanan listede, dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusunun 2025-26 sezonunda elde edeceği gelirin 945 milyon dolar olduğu, bir önceki sezona göre iste yüzde 4'lük bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl açıklanan listede ilk 3'te bulunan Neymar, bu yıl ilk 10'da yer almadı. Brezilyalı futbolcu Al-Hilal'den ayrılıp Santos'a transfer olmuştu.

İŞTE EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCU

Listede Suudi Arabistan Ligi'nden 3, MLS'ten 1, La Liga'dan 4 ve Premier Lig'den 2 futbolcu yer aldı.

İşte 2025'in en fazla kazanan 10 futbolcusu...

10- Lamine Yamal- 43 milyon dolar

9- Jude Bellingham- 44 milyon dolar

8- Sadio Man- 54 milyon dolar

7- Mohamed Salah- 55 milyon dolar

6- Vinicius Jr.- 60 milyon dolar

5- Erling Haaland- 80 milyon dolar

4- Kylian Mbappe- 95 milyon dolar

3- Karim Benzema- 104 milyon dolar

2- Lionel Messi- 130 milyon dolar

1- Cristiano Ronaldo- 280 milyon dolar